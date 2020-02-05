"На сегодняшний день на борт поднялись все те, кто имел желание на момент, когда были наши самолеты. Консульство, посольство России в Китае проинформирует всех граждан Российской Федерации, находящихся в зоне поражения, там, где есть риски. Сегодня поручение руководства страны по доставке (граждан) выполнено полностью", — сказала Попова в среду на брифинге в Тюмени.

Попова отметила, что оставшиеся еще смогут "объявить свое желание или нежелание" покинуть Китай, когда на связь с ними выйдут представители посольства.

Два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них — россияне. Среди них зараженных не выявлено, они размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

При этом по оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.