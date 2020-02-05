В 2019 году россияне потратили 590,2 млн манатов ($347 млн), что на 4,6% больше, чем в 2018 году.

Туристы из Саудовской Аравии потратили в минувшем году в Азербайджане порядка 268 млн манатов ($157,6 млн), Турции – 295 млн манатов ($173,5 млн), Ирана – 229 млн манатов ($134,7 млн) и Грузии – 228,4 млн манатов ($134,7 млн).

Самыми экономными в 2019 году оказались туристы из Молдовы ($2,6 млн), Южной Кореи ($8,3 млн) и Франции ($9,9 млн).

В 2019 году Азербайджан посетило 3,17 млн иностранных граждан, из которых 2,9 млн человека посетили страну с целью туризма, остальные – с другой целью. Число российских туристов в 2019 году составило 840,6 тыс. человек (рост по сравнению с 2018 годом на 6,1%) или 29,3% всего турпотока в страну.

Кроме этого, с туристической целью Азербайджан в 2019 году посетили 600,7 тыс. граждан Грузии, Турции – 291,9 тыс. человек, Ирана и Саудовской Аравии – соответственно 238 тыс. и 103,7 тыс. человек.

Чаще всего туристы приезжали в Азербайджан с целью отдыха и развлечений – 1,2 млн человек или 40,6% от общего числа туристов. С деловой целью в минувшем году в Азербайджан прибыло 850,5 тыс. человек, с целью навестить родственников и друзей – 719,9 тыс. человек.

Россияне чаще всего посещали Азербайджан с целью отдыха и развлечений (391,7 тыс. человек) и навестить родных и друзей (326 тыс. человек).

По данным источника, иностранные туристы предпочитают приезжать в Азербайджан на срок от 4 до 7 дней (1,2 млн человек или 43% от общего турпотока). На срок 1-3 дня приезжали 793,3 тыс. человек, 8-14 дней – 380,7 тыс. человек.

При этом, в прошлом году 423,6 тыс. туристов из РФ посещали Азербайджан на 4-7 дней, 172,3 тыс. человек – на 1-3 дня, 120,1 тыс. – на срок от 8 до 14 дней. По трем этим критериям россияне в прошлом году были лидерами.