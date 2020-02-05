Полеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Sukhoi SuperJet 100. Продолжительность рейсов составит 2 часа 45 минут. Из Красноярска в Тюмень самолет будет вылетать в 8:05, из Тюмени в Красноярск — в 9:45 (время местное).

"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом", — говорится в сообщении.

В настоящее время полеты из Красноярска в Тюмень осуществляет авиакомпания "Ямал" трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути — 2 часа 30 минут.