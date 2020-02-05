"На сегодня эти оценки только приблизительные — окончательные будут ближе к марту. В целом многие авиакомпании, наверное, даже смогли нарастить свою прибыль за счет роста пассажиропотока. Общий результат – небольшой плюс", — сообщил Дитрих журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020 в среду.

В 2019 году российские авиаперевозчики обслужили 128 млн пассажиров, это на 10% больше, чем годом ранее.

В 2018 году, по оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, российские авиакомпании получили рекордные операционные убытки — всего на уровне 52 млрд руб. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него подскочили более чем на 40%, заявляли в ассоциации.