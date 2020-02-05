В среду местные СМИ опубликовали видеозапись с заседания правительства региона, на котором Цивилев высказался о внешнем виде Новокузнецка. Он заявил, что в городе "все завешено старой рекламой, кругом бумажные баннеры". Также губернатор остался недоволен остановками общественного транспорта, в том числе расположенными на въезде в город со стороны аэропорта.

"В отличие от Кемерово город (Новокузнецк — ИФ) выглядит хуже. Остановки должны быть убраны. Еду по главной трассе от аэропорта, по которой к нам поедет большой поток гостей, на остановки страшно посмотреть. Реально страшно. Радует, что стало чище, грязь видна только на дорогах, потому что там посыпают песком. С ним надо поработать, видимо в песке есть примесь грязи, она создает ощущения черноты", — сказал Цивилев.

Кроме того, губернатор обратил внимание на гнилые деревья, которые, по его мнению, загрязняют воздух и портят вид.

"Они уже гниют, они не пользу приносят, а вред. Гниющее дерево, помимо эстетического негативного воздействия, это же выделение метана и других вредных примесей. Они должны быть заменены на новые зеленые насаждения. Это тоже изменит вид города", — сказал глава региона.

Помимо этого, он напомнил, что в 2018 году была инициирована программа по демонтажу и достройке зданий, список которых составлялся с помощью жителей города, тем не менее, такие объекты остаются в Новокузнецке. Цивилев поручил Кузнецову встретиться с собственниками недостроенных и заброшенных объектов для обсуждения дальнейших действий.

"В городе много таких объектов. Недопустимо много таких объектов. Сергей Николаевич, с каждым собственником (надо встретиться — ИФ), всех пригласить, чтобы депутаты сидели, общественники, каждый собственник должен доложить свою программу. Собственник обязан выполнять городские требования. Если не выполняет, его надо привлекать к ответственности", — подчеркнул губернатор.

По словам Цивилева, для него Кемерово и Новокузнецк одинаково главные города Кузбасса с различными функциями, которые должны "одинаково развиваться, быть красивыми и центрами притяжения".

Как сообщалось, Новокузнецк входит в число 12 самых грязных городов России. В конце ноября город стал участником эксперимента по квотированию выбросов в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".