"По ней (дальневосточной авиакомпании — ИФ), думаю, что в ближайшее время в правительстве будет обсуждение, мы более четко поймём стратегию, которая укладывается в развитие этой дальневосточной авиакомпании. Первичные предложения по поручению президента мы в правительство направили", — сказал Дитрих журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020 в среду.

"Есть разные варианты, кто будет ей управлять — из крупнейших корпораций или регионов или авиакомпаний", — добавил он.

По его словам, заинтересованные в проекте инвесторы есть, но что это за инвесторы, он не уточнил.

"Ожидаем совещания в правительстве. Думаю, что на этой неделе оно теоретически может состояться", — заключил Дитрих.