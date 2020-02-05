"По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты (прямых убытков авиакомпаний — ИФ) сделал, в Минфин и правительство направил", — сказал Дитрих журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020 в среду.

"У Минфина была задача 6 февраля, завтра, эти расчеты рассмотреть и по ним свои предложения представить. Очень надеемся и ждем от коллег из Минфина эти предложения", — добавил министр.

Вместе с тем он отметил, что вопрос полного закрытия авиасообщения между РФ и Китаем сейчас не рассматривается.

"О том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, вопрос на повестке дня не рассматривался. Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в "Шереметьево" принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, — эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора", — заявил Дитрих.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Китае с конца января были приостановлены ввозные чартерные рейсы из РФ в города КНР. С 1 февраля ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта Шереметьево. При этом закрыть регулярные рейсы в Китай пришлось, в частности, S7 и "Уральским авиалиниям".

Дитрих также сообщил, что граждане РФ, планировавшие вернуться из Китая не в Москву, а другие регионы страны, будут доставляться туда бесплатно.

"Мы договорились и с РЖД, и с "Аэрофлотом", что тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы — ИФ), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в Шереметьево, "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур, бесплатно. По тем билетам, которые у них были", — отметил он.