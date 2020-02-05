"Речь идет о девяти калининградцах, которые вернулись из турпоездки в Китай. Первичных признаков коронавируса у них нет. Но на 14 дней они помещены под карантин, который пройдет в домашних условиях", — рассказали в пресс-службе со ссылкой на руководителя ведомства Елену Бабуру.

Ежедневно к пациентам будет приходить участковые врачи для мониторинга состояния их здоровья.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец января в Калининградской области не было заболевших новым вирусом. Жители области, возвращавшиеся из Китая, инициативно обращались в медучреждения для контроля своего здоровья.

3 февраля главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сотрудники ее ведомства имеют право госпитализировать или изолировать всех с подозрением на новый коронавирус.

"Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае появления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию", — сказала Попова журналистам на брифинге по итогам заседания правительственного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.