"Около пяти тысяч китайских туристов, отдыхавших на индонезийском острове Бали, не могут вылететь в КНР из-за приостановки авиасообщения между странами в среду в связи с эпидемией коронавируса. Эта новость застала врасплох путешественников с короткими туристическими визами, поэтому 4 февраля власти Индонезии заявили о продлении сроков действия виз на месяц", — пишет портал.

Как отмечает агентство, власти Индонезии, помимо приостановки авиасообщения, временно отменили выдачу туристических виз по прибытии для граждан КНР. "Бали – самое популярное туристическое направление в стране, в настоящее время испытывает на себе последствия эпидемии коронавируса. Туристы стараются не посещать пляжи и рисовые террасы. По данным национальной статистики, китайские туристы занимают второе место по числу посетителей страны после малазийцев. В 2019 году Индонезию посетили 2,1 млн граждан КНР", — пишет Bloomberg.

По словам генконсула Китая в Денпасаре Го Хаодона, китайские туристы смогут вернуться домой транзитом через Малайзию или Таиланд. Но некоторые из них хотят остаться на Бали до стабилизации эпидемиологической остановки.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на власти Индонезии, на карантине на архипелаге Бунгуран находятся 243 человека, которые были эвакуированы из провинции Хэбэй на востоке Китая, но подтвержденных данных о заражении коронавирусом нет.