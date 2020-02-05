"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", — написала Проценко в среду на своей странице в Facebook.

По ее словам, запасов в водохранилищах, которые снабжают Симферополь, недостаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город.

Как сообщалось, запасов в водохранилищах Симферополя хватит на 90-100 дней. Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды в два раза ниже, чем год назад. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль назвал ситуацию напряженной.

Вводимые ограничения касаются жилых домов и не затронут социально значимые объекты, отмечала Проценко.

В целом основные водохранилища всего Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.