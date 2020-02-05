По ее словам, такие меры начнут действовать с субботы, чтобы жители успели скорректировать свои планы. Меры коснутся и самих гонконгцев, приехавших с материка.

Лэм не уточнила, как именно будет реализован план, и не сообщила, где планируют содержать людей, попавших в карантин.

В Гонконге зафиксирован 21 случай заболевания новым типом коронавируса. Трое заболевших не выезжали за пределы этого специального административного района.

Всего на территории Китая коронавирусом заболели более 24 тыс. человек, из них 491 человек скончался.