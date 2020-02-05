"В постоянную экспозицию Пушкинского музея после долгого и сложного процесса реставрации вернулась работа Тициана Вечеллио "Се, Человек!", написанная мастером около 1575 — 1576 годов... В 2008 году было принято решение о реставрации произведения и возвращении его в экспозицию музея", — сообщили в Пушкинском музее.

Работа Тициана принадлежит к последнему периоду творчества живописца и относится к числу знаковых произведений итальянской живописи в собрании ГМИИ. В 1850 году она была приобретена для Эрмитажа вместе с другими полотнами Тициана. В коллекцию Пушкинского музея картина поступила в 1924 году из Эрмитажа вместе с рядом других произведений старой европейской живописи. Три года спустя она была похищена из залов вместе с произведениями Рембрандта и Карло Дольчи и лишь 26 сентября 1931 года, была возвращена в музей в поврежденном состоянии.

Первая реставрация была проведена в начале 1930-х годов, она была направлена на консервацию и дальнейшее сохранение полотна. "Экспонирование работы Тициана в таком состоянии считалось невозможным. Долгие годы сам факт пребывания картины в музее был неизвестен широкой публике: лишь в 1995 году она впервые была включена в краткий каталог картинной галереи, а в 2002 — в научный каталог итальянской живописи", — уточнили в музее.

"Проведенные перед началом реставрации технико-технологические исследования картины при помощи рентгеновских лучей, съемок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, а также оптических и физико-химических исследования красочного слоя подтвердили сохранность наиболее значимых участков картины. Просвечивание полотна при помощи рентгена выявило под верхними красочными слоями мужской портрет; Тициан нередко использовал в качестве основы для новых произведений более ранние, по каким-то причинам остававшиеся незавершенными. Также был определен состав красок, использованных мастером в разные годы при работе над картиной "Се, Человек!" и скрытым под ней изображением", — рассказали в музее.