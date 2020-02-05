Наркотик в количестве почти 190 грамм и стоимостью $1,6 тысяч был обнаружен у 45-летнего российского бизнесмена при досмотре в аэропорту. Он прибыл на Маврикий из Дубая.

"По словам россиянина, каннабис был нужен ему для лечения щитовидной железы. Наркотик он купил в Барселоне во время поездки в Испанию, известно, что турист – фанат серфинга. Мужчина показал справки, что страдает от туберкулеза и гепатита С. Он также заявил, что не знал о незаконности марихуаны на Маврикии", — отмечают издания.

Несмотря на это, суд приговорил российского гражданина к 12 месяцам тюремного заключения.

Маврикий — остров в западной части Индийского океана, расположенный к востоку от побережья Африки. Его население — более 1,2 млн человек.