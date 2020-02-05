"По последним данным, на судне Diamond Princess находятся 24 гражданина России. Состояние их здоровья удовлетворительное. Нам удалось с ними установить связь через интернет. Постоянно поддерживаем контакт с ними через МИД Японии и Минздравом Японии. Знаем, что среди заболевших на данный момент россяин нет", — сказал представитель посольства.

Ранее сообщалось о двух россиянах на борту Diamond Princess.

В дипмиссии отметили, что россияне своевременно обеспечиваются питанием и имеют необходимую медицинскую поддержку.

Ранее СМИ сообщали, что прибывшее в понедельник в Йокогаму круизное судно Diamond Princess осталось на рейде для проведения проверки всех пассажиров после того, как у одного из них был выявлен новый тип коронавируса. Как сообщает CNN, на утро среды тесты 10 пассажиров показали наличие коронавируса. На борту находится более 3700 человек включая членов экипажа.