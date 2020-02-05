Как уточнили в пресс-службе, офис станет десятым региональным подразделением компании и обеспечит оперативное взаимодействие с туристическими агентствами в городе и области. В частности, офис будет заниматься развитием каналов продаж, продвижением туристского продукта, стран и перспективных направлений.



"Прошлым летом "Интурист" реализовал из аэропорта Воронежа собственную чартерную полетную программу на турецкие курорты Анталья и Даламан, этой зимой есть собственная чартерная программа в Анталью. Сейчас открыто раннее бронирование на все популярные российские и зарубежные курорты с вылетами из Воронежа на собственных чартерных, а также регулярных рейсах различных авиакомпаний", — рассказали в компании.



Исполнительный директор "НТК Интурист" Сергей Толчин отметил, что видит большой потенциал в развитии продаж в Воронеже.



"Мы готовы предложить туристам популярные туры с вылетами из родного города. Что касается профессионального сообщества, то в зимнем и весеннем сезоне для туристических агентств города будут организованы полезные обучающие мероприятия и встречи с представителями советов по туризму стран, российскими и зарубежными отельерами", — заключил он.