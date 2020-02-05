"Информации о россиянах на борту у нас нет", — сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве, отметив, что обычно на таких лайнерах путешествуют граждане КНР.

В консульстве также сказали, что среди зараженных коронавирусом в Гонконге россиян нет.

Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что в Гонконге решили провести медицинскую проверку пассажиров и экипажа круизного лайнера World Dream на предмет заражения коронавирусом. До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга — ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу. Около 90% пассажиров лайнера — жители Гонконга.

У десятков членов экипажа диагностированы такие симптомы, как температура, кашель и боль в горле.

В минувший понедельник Международная ассоциация круизных линий (CLIA) приняла решение ограничить посадку на круизные лайнеры пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 24 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 490 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.