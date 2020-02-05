"В Московском зоопарке впервые появились на свет щенки кустарниковых собак Вицли и Фреи. Поскольку это первое потомство редких животных, после рождения щенков все семейство находилось в закрытом зимнем домике, чтобы ничто их не беспокоило. Сейчас, когда детеныши полностью окрепли, родители постепенно начнут выводить их в наружный вольер. Понаблюдать за маленькими хищниками можно будет уже в середине февраля", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, у кустарниковых собак, как и у некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются и самец, и самка. Представители этого вида прекрасные и заботливые родители, готовые в случае необходимости защищать щенков ценой собственной жизни. Обычно щенки находятся рядом с родителями до года, а после этого покидают стаю, чтобы найти подходящего партнера и обзавестись собственной семьей.

Первая кустарниковая собака приехала в Москву из зоопарка Новосибирска в октябре 2017 года – это был годовалый самец Вицли. А в декабре 2018 года из Дании привезли молодую самку Фрею.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, слова которой приведены в сообщении, специалистам удалось успешно сформировать пару кустарниковых собак и получить здоровое потомство всего за два года.

Кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, "близкий к уязвимому положению". Родиной хищников являются тропические леса и саванны Латинской Америки, но из-за уничтожения их естественной среды обитания численность животных падает. По оценкам специалистов, популяция вида в природе не превышает 18 тыс. особей.