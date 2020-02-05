"Второй самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область еще 64 человека, эвакуированных из города Ухань КНР. По докладу военных медиков состояние прибывших из КНР удовлетворительное. Заболевших не выявлено", — говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина", — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в среду в Тюмени приземлился первый военно-транспортный самолет. Он доставил 80 россиян из китайского города Ухань.

Их разместят в реабилитационном центре, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая накануне в Тюмень. По словам Поповой, в реабилитационном центре выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.

В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. Центр находится вдали от жилой застройки, вокруг него выстроено два периметра ограждения. Вся территория будет находиться под охраной Росгвардии. В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.