"Людей поместят в отдельные номера — контактировать между собой они не будут. Исключение — семьи, их разместят вместе", — говорится в сообщении.

На протяжении 14 дней все эвакуированные будут контактировать только с врачами.

За обеспечением биологической безопасности следят сотрудники научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора "Микроб".

Как сообщалось, первый самолет с эвакуированными прибыл в Тюмень в 11:15 местного времени (9:15 мск), на нем были доставлены 80 человек. Прибытие второго самолета с эвакуированными ожидается в среду днем. Всего двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека.

В реабилитационном центре, расположенном в поселке Винзили в 30 км от Тюмени вдали от жилой застройки, эвакуированные будут находиться 14 дней. Территория центра, вокруг которой выстроено два периметра ограждения, будет охраняться Росгвардией.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, "чтобы взрослые могли поиграть". Будет организовано четырехразовое питание. Постояльцам обеспечат выход в интернет.