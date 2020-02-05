"Все желающие приехать домой через Полтавку были эвакуированы. Граждане России, которые желают вернуться в РФ из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, смогут это сделать через пункты пропуска Краскино и Пограничный", — говорится в сообщении.

В среду через пункты пропуска в Приморье вернулись 19 россиян.

Как сообщалось, 1 февраля через три автомобильных пункта на госгранице РФ и КНР начался организованный вывоз россиян из Китая. За эти дни по временному коридору в Приморье вернулись около 200 граждан РФ.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением российского правительства для предотвращения распространения коронавируса.