В общей сложности курортную провинцию посетило 186,2 тыс. туристов, из которых 153 тыс. были иностранцами.

"Россия уверенно вышла на первое место по числу зарубежных туристов в Анталье – из РФ приехало 57,2 тыс. человек, что на 53% больше, чем в январе 2018 года. На втором месте оказалась Германия с 40,7 тыс. путешественников (+37%)", — отмечает портал.

В лидерах по числу туристов также оказались Израиль, Польша, Англия, Иордания, Иран, Нидерланды, Бельгия и Казахстан.

Ранее российские туроператоры сообщали о рекордном росте спроса на зимние туры в Анталью. По их словам, туристов привлекает комфортная погода и низкие цены на отели высокого уровня.

В 2019 году турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 млн человек.