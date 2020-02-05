"Реставрационные работы, за исключением восстановления росписи стен, будут закончены в этом году к 500-летию Тульского кремля. Далее будут проходить работы по восстановлению фресок храма", — сказал Белобрагин.

Он отметил, что в настоящее время в соборе проходят инженерные работы — будет проведен ремонт дверей, окон, системы вентиляции, электроснабжения.

Также в храме началась реставрация семирядного иконостаса высотой 14 метров и шириной около 22 метров. Выполняются работы по восстановлению утраченных резных элементов, золочению, созданию копий икон, значительная часть которых в настоящее время хранится в Тульском музее изобразительных искусств. В общей сложности в иконостас входило 56 икон.

По словам художника-реставратора областного объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Владимира Снытина, работы по реставрации фресок собора продолжатся не менее трех лет. Начать работы планируется в апреле-мае нынешнего года.

"Работы будут вестись только в теплый период, предположительно, больше трех лет. По оценке, повреждено не более 20% площадей", — сообщил Снытин.

Он отметил, что реставраторам предстоит учесть технику росписи, которую использовали ярославские мастера в XVIII веке.

"Мастера избрали путь не просто фрески, а фрески иконописной. Это живопись клеевыми и желтковыми красками, поэтому по штукатурке был выполнен левкас. Собственно, роспись собора является огромной иконой", — пояснил специалист.

При этом при подготовке к реставрационным работам учитывалось, что храм был летним, поэтому решили отказаться от строительства отопительной системы. В дальнейшем для сохранности грунта и росписи стен в соборе планируется установить систему контроля микроклимата.

Успенский собор Тульского кремля был построен в 1762-1766 годах. Реставрация Успенского собора включена в программу подготовки к празднованию 500-летия кремля, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года.