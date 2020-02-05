"Правительством Израиля была выпущена директива, согласно которой, начиная с 12:00 3 февраля по израильскому времени каждому пассажиру, находившемуся на территории КНР в течение 14 дней до вылета в Израиль, будет отказано во въезде в страну", — говорится в сообщении на сайте компании.

Как уточняется, действие директивы распространяется только для иностранных пассажиров, для граждан Израиля разработаны отдельные инструкции по пересечению госграниц.

"Согласно аналогичной директиве, выпущенной правительством Индии, путешественникам, пребывавшим на территории КНР или вступавшим в контакт с ними за 2 недели до перелета в Индию, требуется сообщить об этом иммиграционной службе, медицинской службе и экипажу воздушного судна. Данным пассажирам необходимо пройти медицинское освидетельствование", — сообщает "Россия".

При проявлении таких симптомов, как лихорадка, кашель или расстройство дыхания в течение 28 дней с момента начала пребывания в Индии путешественникам необходимо обратиться за медицинской помощью.

"Россия" выполняет рейсы в Тель-Авив и индийский штат Гоа.