"Да, люди, которые летят, учились или работали в Китае", — сказал он.

Представитель также подчеркнул, что техника, на которой планируется доставляться в санаторий люди, после пройдет санобработку.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", санаторий "Градостроитель", куда будут доставлены эвакуированные, действует с 1994 года, он является подведомственным учреждением департамента здравоохранения Тюменской области.

Согласно информации на сайте санатория, основными направлениями его деятельности являются реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов и перенесших онкологические заболевания, а также оздоровление.

Как сообщалось, прибытие первого военного самолета из Уханя, на борту которого находится 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается после 8:00 (мск), прибытие второго самолета — также в среду.

Всего двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет. Будет организовано четырехразовое питание.