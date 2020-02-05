Освящение соборного храма в Белеве состоялось в День памяти преподобного Макария Жабынского. Праздничную литургию совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

"В этом году вся область празднует важную дату — 500-летие Тульского кремля. Мы серьезно готовимся к этому событию, восстанавливаем наши культурно-исторические памятники, духовные объекты. Особую роль для нас играют монастыри Белевского района. Свято-Введенский мужской монастырь — одна из главных православных святынь для всего нашего региона. Было важно восстановить главный храм в его первоначальном виде, благоустроить купель и святой источник", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой.

В короткие сроки полностью завершена реставрация фасада храма. Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Работы проведены и во внутреннем пространстве: установлена винтовая лестница на хоры.

На территории монастыря проведены масштабные ландшафтные работы: уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтированы купель и часовня. Благоустроена территория у старинного 600-летнего дуба, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого недруга, с чем и связана история чудодейственного источника.

Свято-Введенский Макарьевский Жабынский монастырь основан в 1585 году.