"Потери турбизнеса в Италии в 2020 году из-за эпидемии коронавируса могут составить 4,5 млрд евро. Наиболее сильно пострадают популярные у туристов регионы Венето, Тоскана, Лацио и Ломбардия – они недосчитаются 3,2 млрд евро", — говорится в исследовании.

В частности, отели Рима могут потерять 30% дохода – именно такую долю составляют бронирования китайцев и туристов из других стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас отменяются.

"Наступили тяжелые времена не только для отельеров, но и для модной индустрии Италии. Только в первом квартале года из-за резкого снижения числа китайских туристов спад продаж составит 1,5-1,8%", — отмечают эксперты.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 20 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 420 случаях.