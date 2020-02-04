Так, предлагается переоформить билеты на рейсы Пекин — Владивосток (вылет 5 февраля), Пекин — Екатеринбург (вылет 6 и 7 февраля) и Харбин — Владивосток (вылет 7 февраля).

"Также пассажиры могут обратиться на стойки регистрации "Уральских авиалиний", и при наличии свободных мест на данных рейсах они будут приняты к перевозке без переоформления билета", — отмечается в сообщении.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что полетная программа компании в Китай отменяется до конца зимнего расписания. В частности, с 7 февраля по 28 марта закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург — Пекин, с 8 февраля по 28 марта — Владивосток — Пекин, с 13 февраля по 26 марта — Екатеринбург — Харбин, с 9 февраля по 29 марта — Екатеринбург — Казань — Харбин.

Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов.