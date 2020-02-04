"Кабинет министров Таиланда во вторник утвердил меры поддержки туротрасли страны, которая пострадала из-за эпидемии коронавируса в КНР и недосчиталась китайских гостей. Туркомпаниям предоставят упрощенные условия получения кредитов, а также не будут штрафовать за задержку оплаты налогов. Госбанки должны будут предоставить льготные кредиты для туристических компаний на общую сумму $3,9 млрд под 3%", — пишет газета.

По словам представителя Минфина Таиланда Лаварона Сангсанита, уплата подоходного налога для турбизнеса была продлена с конца марта по 30 июня. Кроме того, отельеры смогут вернуть в 1,5 раза больше денег, потраченных, например, на ремонт гостиницы за счет снижения ставки налогового вычета. Также до 30 сентября 2020 года снижены акцизы на топливо для самолетов – с $0,15 до $0,0065.

"Предполагается, что госбюджет потеряет до $145,3 млн из-за налоговых льгот для туристической отрасли", — пишет Bangkok Post.

В 2019 году Таиланд посетили более 39 млн иностранных туристов, из них более 1,5 млн – россияне. Ранее сообщалось, что несмотря на пик туристического сезона из-за оттока гостей из Китая отельеры снижают цены на размещение, чтобы привлечь больше туристов из других стран. Скидки достигают 25-30%.