На второй строчке расположилась Норвегия, на третьей — Исландия. В топ-10 также вошли Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Франция разместилась на 14-м месте, США — на 20-м, Великобритания — на 27-м, Германия — на 29-м.

Россия занимает в списке 82-ю строчку между Польшей и Ботсваной.

Замыкает список из 132 стран Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

При составлении рейтинга анализировались пять основных показателей — стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и на походы в рестораны, а также — покупательская способность населения.