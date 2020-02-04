"Посещаемость превышает 1,5 миллиона человек уже второй год подряд. За 5 лет рост составил 700-800 тысяч. Мы очень гордимся, что 60% посетителей — петербуржцы и граждане РФ", — сказала Дементьева.

Она отметила, что Павловск не страдает от наплыва граждан КНР. "У нас не так много китайцев. Они приезжают в бесплатные часы, утром и вечером. Почему именно в эти часы, мы не можем понять. Но мы не терпим дискомфорта. Вот "Царское село" стало жертвой монобренда Янтарной комнаты, но сейчас вмешались другие злые силы (коронавирус — ИФ)", — сказала директор.

По ее словам, Павловск обладает потенциалом. "Люди здесь получают энергию для жизни. Мы разрабатываем не только экскурсии, но и длительные прогулки. Энергия Марии Федоровны, ее наследие никуда не уходят. Мы работаем с двумя "волшебными палочками": красивые пропорции и симметрия", — отметила директор ГМЗ.

Она добавила, что 2019 год стал очень успешным по качеству выставок. "До мая продлится выставка "Императорские подарки" — это подарки, которые дарили коронованные особы Европы нашим правителям. Прошла также выставка античной коллекции Марии Федоровны, она никогда не экспонировалась в полном объеме. Мы показали и гардероб Марии Федоровны, к выставке о фарфоре были отреставрированы вазы. Из масштабных возвращений в ГМЗ — сервиз-дежене 18 века из Розового павильона", — рассказала глава музея-заповедника.

В следующем году выйдут переиздания о сотрудниках, работавших в музее во время Великой Отечественной войны, а также ушедших на фронт. Планируется выставка о воздухоплавании в Павловске.