"Безопасность и охрана британцев всегда являются нашим приоритетом. Вследствие этого теперь мы советуем подданным Великобритании в Китае по возможности покинуть эту страну с целью минимизировать вероятность заражения вирусом", — приводятся слова министра в заявлении МИД Великобритании.

Также Рааб рекомендовал избегать поездок в Китай, если только речь не идет о неотложной необходимости.

Министр заявил, что Лондон окажет помощь всем британцам, которые могут находиться в китайской провинции Хубэй — эпицентре распространения коронавируса, и кто пожелает эвакуироваться.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 20 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 420 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.