"Строительство новой здравницы позволит создать на территории Железноводска более 150 новых рабочих мест, а также увеличит коечную емкость курорта", — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" пояснили, что санаторий будет рассчитан на 350 мест, сроки строительства пока просчитываются.

Мэрия также отмечает, что инвестором выступает бизнесмен Евгений Мухин, который занимает 51-е место в списке Forbes.

"На сегодняшний день Евгений Мухин владеет несколькими торговыми центрами и успешно развивает ресторанный бизнес по всей стране", — поясняется в пресс-релизе.

Санатории курортного Железноводска специализируются на лечении заболеваний почек, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и заболеваний мочеполовой системы. Всего Железноводск в своих санаторных учреждениях может принять единовременно чуть менее 6 тыс. гостей.