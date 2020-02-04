"Второй самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что сопровождать эвакуируемых граждан РФ в самолете будут военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они оснащены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В первой половине дня во вторник Минобороны РФ направило первый военный самолет в Ухань для эвакуации российских граждан из Китая.

Как сообщалось, во вторник Минобороны РФ приступило к эвакуации россиян из китайского города Ухань из-за эпидемии коронавируса. Для операции выделено пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД, они вылетают из аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ (Бурятия).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. Большинство из них — граждане РФ, но есть также десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

По данным китайских властей, на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.