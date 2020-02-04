"Хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй — это здоровые граждане", — сказала Голикова журналистам во вторник.

По ее словам, "наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией".

Вице-премьер пояснила, что необходимость поместить эвакуированных в карантин обусловлена международными требованиями.

"Так действуют все страны, которые уже вывозили своих граждан. Мы обязаны поместить их под карантин на две недели. Мы будем за ними четко наблюдать", — пояснила она.

"Не надо ничего бояться — это абсолютно здоровые граждане", — подчеркнула Голикова.