"Наши соотечественники в аэропорту Уханя, откуда сегодня ночью вылетит самолёт в Россию в рамках эвакуации российских граждан из провинции Хубэй", — говорится в сообщении российской дипмисии "Вконтакте".

Сообщение сопровождается фотографией людей в защитных масках.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. Большинство из них — граждане РФ, но есть также десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.