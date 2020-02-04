"Оперативный штаб принял решение, что лица, которые сейчас находятся в Ухани и провинции Хубэй, как вы знаете, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", — сказала она журналистам.

Голикова напомнила, что эвакуация осуществляется силами ВКС РФ.

"Министерством иностранных дел и посольством РФ в КНР идет работа по определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй. По данным на сейчас, МИД предоставил нам информацию о 147 гражданах", — сказала она.

По ее словам, "из 147 граждан не все граждане РФ. Там есть еще на данный момент десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Республики Казахстан".

"Эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Российскую Федерацию", — добавила она.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.