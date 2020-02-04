"Одной из самых интересных и неожиданных станет выставка, которая откроется буквально через три недели — "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"... Это будет сложный иммерсивный проект. Для нас это очень серьёзный эксперимент, когда классическое искусство будет состыковываться в очень сложном пространстве с искусством современным. Когда о сказке будет рассказываться с помощью серьезных семантических выкладок", — сказала Трегулова во время пресс-конференции во вторник.

Она отметила, что выставка будет интересна различному кругу посетителей: не только детям, но и взрослым.

Куратор выставки "Русская сказка" Алексей Трегубов уточнил, что вся выставка делится на три больших пространства, в котором посетителям необходимо делать выбор как в сказке.

"По сути, для нас это большое путешествие.... это путешествие для зрителя, публики, где сам человек делает осознанный выбор как в сказке: налево, направо или прямо. И такой выбор стоит перед посетителем на протяжении всей выставки", — сказал он.

Трегубов уточнил, что на выставке будет представлено несколько тематических пространств. Такое расположение поможет соединить работы художников XIX и XXI веков.

В экспозицию будут включены произведения Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и многих других. В состав выставки войдут работы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея Кино, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-заповедника "Абрамцево" и частных коллекций.