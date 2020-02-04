Полеты будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на воздушном судне Boeing-737-800. Продолжительность рейсов составит 3 часа 15 минут. Из Красноярска в Якутск самолет будет вылетать в 11:00, из Якутска в Красноярск — в 17:30.

"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) вторым базовым аэропортом", — говорится в сообщении.

В настоящее время полеты из Якутска в Красноярск осуществляет авиакомпания "Якутия" с технической посадкой в Нерюнгри. Рейсы выполняются один раз в неделю.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".