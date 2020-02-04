"Мы обязательно со стороны министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии и со стороны генерального консульства Венгрии в Екатеринбурге будем делать все, чтобы найти подходящий вариант для возобновления прямого сообщения. Это чрезвычайно важно для развития не только политических, но и экономических отношений", — заявила министр журналистам в Екатеринбурге во вторник.

При этом она отметила, что государство не может влиять на то, чтобы частная компания приняла то или иное бизнес-решение.

В настоящее время из Екатеринбурга в Будапешт нет прямых рейсов. До мая 2009 года, до своего банкротства, по этому маршруту летал венгерский национальный перевозчик Malev. Затем, в октябре 2012 года, летать из Екатеринбурга в Будапешт начинала авиакомпания "Уральские авиалинии".

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.