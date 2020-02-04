Новый рейс будет выполняться в вечернее время из аэропорта "Платов" в аэропорт "Внуково" в период с 29 марта по 29 мая пять раз в неделю, за исключением вторника и субботы, с 30 мая до окончания весенне-летней навигации — шесть раз в неделю. Вылет из аэропорта "Платов" в 19:05, прилет в Москву в 20:55. Вылет из Внукова — в 21:45, прибытие в Ростов-на-Дону — в 23:35.

При этом, как следует из пресс-релиза, утренние ежедневные рейсы "Азимута" с вылетом из Ростова-на-Дону и прибытием в Москву также сохраняются в расписании весенне-летнего сезона.

Согласно расписанию на сайте авиакомпании, каждый день из Ростова-на-Дону в Москву действует следующее расписание: вылет в 07:45 с прибытием в 09:50, в обратном направлении самолет летит в тот же день после обеда.

В пресс-релизе отмечается, что в прошлом году из Ростова-на-Дону в Москву было перевезено более 1,6 млн пассажиров.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Платов", на сегодняшний день рейсы из Ростова-на-Дону в Москву также выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, UTair и Smartavia.

В январе источник сообщал "Интерфаксу", что авиакомпания "Победа" планирует закрыть в апреле этого года рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за роста аэропортовых тарифов.

В зимнем расписании, которое действует до 31 марта, "Победа" летает из Ростова и Самары в Москву и Санкт-Петербург, и, как сказал собеседник агентства, до этого компания, наоборот, планировала с апреля сохранить эти направления, а также добавить рейс из Самары в Сочи.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. Сейчас в парке компании 11 суперджетов (все поставлены по контрактам с ГТЛК), к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до 16 лайнеров. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".

Аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов с 7 декабря 2017 года. Старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыт с 1 марта 2018 года. Территорию старого аэропорта предполагается со временем интегрировать в городскую застройку.