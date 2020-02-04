По данным ведомства, число россиян, посетивших Грузию в первом месяце этого года, составило 13,7% всех иностранных визитеров, количество которых увеличилось по сравнению с январем 2019 года на 19,8% — до 633,2 тыс. человек. Из них туристов, которые провели в республике более 24 часов, было 363,6 тыс. человек (рост на 18,9%), что стало рекордным за многие годы январским показателем.

Небольшой рост туристов из РФ обусловлен введенным Россией с 8 июля 2019 года запретом на прямое авиасообщение с Грузией, в связи с чем правительством страны была осуществлена активная работа по минимизации возможных негативных последствий для туристического сектора.

Как сообщалось, произошло это после беспорядков 20 июня в Тбилиси, вызванных приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

По числу граждан, посетивших в минувшем месяце Грузию, Россия за год переместилась со второго на третье место. Больше всего визитеров прибыло из Азербайджана — 124,5 тыс. человек (рост на 34,9%), а также из Армении — 91,6 тыс. человек (рост на 17,5%). На четвертом месте граждане Турции (64,3 тыс. человек), на пятом — Украины (12,8 тыс. человек). Далее следуют визитеры из Израиля, Ирана, Казахстана и других стран.

В сообщении отмечается, что позитивная тенденция роста потока туристов сохраняется из стран Евросоюза, в частности, из Италии, Польши, Франции, Литвы, а также из Саудовской Аравии и Кувейта.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, увеличилось на 4,8% — до 1 млн 471,6 тыс. человек.