"Их привезут, обследуют, проверят на наличие температуры и установят за ними наблюдение. Люди получат все необходимые инструкции. Они выехали из очага", — сказал Онищенко.

По его словам, за этой группой российских граждан, среди которых в основном студенты, будет установлено "провизорное наблюдение".

"Существует нормальная, отработанная на других, более опасных, инфекциях методология", — сказал Онищенко.

"Если у человека свой дом и нормальные жилищные условия, он будет взят на контроль, его будут патронировать. Если человек живет в общежитии, то его туда не пустят", — сообщил Онищенко.

Первый российский военный самолет вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ.

"Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее Восточный военный округ сообщил, что в международном аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ (Бурятия) идет подготовка к вылету военно-транспортных самолетов ВКС России в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй.

В операции планируется задействовать пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

132 гражданина РФ изъявили желание покинуть китайскую провинцию Хубэй по состоянию на утро вторника, сообщило российское посольство в Пекине.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.