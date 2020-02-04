"Редкие пингвины Гумбольдта прилетели к нам из немецкого зоопарка. Среди них три мальчика и одна девочка. Пингвины не родственники, они родились в апреле и смогут подумать о потомстве через несколько лет", — отметил собеседник агентства.

По его словам, мировая популяция таких пингвинов насчитывает всего 12 тысяч пар, они занесены в Красную книгу и обитают только в Перу и Чили. В России они представлены лишь в нескольких крупных зоопарках и океанариумах.

"В настоящий момент в социальных сетях идет голосование за имена пингвинов-малышей. Среди предложных вариантов имена племянников Скруджа Макдака и имена пингвинов из мультика про Лоло и Пепе", — рассказал представитель океанариума.

Также накануне ночью прилетела семья краснокнижных крокодилов из чешского зоопарка Krokodyly zoo Protivin.

"Это пять взрослых особей кубинских крокодилов, которые в естественных условиях живут исключительно на кубинском острове Исла де ла Хувентуд и в болоте Сапата. Это самый маленький ареал среди всех видов отряда крокодилов. В природе осталось от трех до шести тысяч особей. Второе название рептилий — жемчужный крокодил из-за красивого цвета шкуры", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что крокодилов ждет огромный вольер, занимающий третью часть океанариума.

По материалам океанариума, все животные прилетели в Самару прямыми рейсами на самолетах. Для транспортировки животных использовались контейнеры с поддержанием нужного микроклимата. Так как особи находятся на грани исчезновения, океанариум прошел проверку международных организаций на содержание редких животных, а сотрудники прошли специальное обучение.