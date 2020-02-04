"Китай ежегодно посещают 50 млн туристов, еще около 100 тыс. используют страну как хаб для поездок в Австралию. Это большой рынок, и сейчас мы ведем переговоры по переориентированию иностранных туристов с Китая на Россию", — сказал он.

По словам Петрищева, туры в Китай очень схожи по структуре на туры в Россию.

"Обычный сити-тур в Китай — это поездка на 8 ночей/9 дней в Пекин, Шанхай, Сиань. Это очень похоже на сити-тур в Россию — в Москву, Санкт-Петербург, Золотое кольцо. При этом поездка в РФ для иностранцев выходит на 15-25% дешевле. Для России открываются огромные возможности по привлечению тех туристов, которые из-коронавируса не поедут в Китай", — отметил он.

Петрищев уточнил, что стимулировать рост потока в РФ можно через послабление визового режима для по примеру ЧМ-2018.

"Это было бы очень эффективной мерой, даже если ввести это хотя бы до лета. Мы направили соответствующее предложение в Ростуризм, МИД и Комитет по туризму города Москвы", — сообщил Петрищев.

По его мнению, наиболее перспективные рынки для въездного туризма в РФ сейчас — это Северная и Южная Америка, Европа и арабские страны.

Эксперт напомнил, что на сегодня Россия принимает ежегодно лишь 4 млн иностранных туристов, половина из которых приезжают из Китая.