Так, в период с 17 февраля по 28 марта самолеты JAL будут выполнять еженедельно не 98 рейсов, как раньше, а 43. Также ограничительные меры затронут ряд рейсов до 16 февраля.

AP напоминает, что JAL выполняет рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Далянь и Тяньцзинь.

Кроме этого, All Nippon Airways Co., Ltd (ANA) — вторая по размеру после JAL авиакомпания Японии — объявила об отмене или сокращении количества рейсов в Китай. В частности, ANA на период с 10 февраля на 29 марта отменила семь обычных еженедельных рейсов в Пекин из международного аэропорта Нарита, расположенного у Токио. На этот же период времени принято решение оставить из 14 еженедельных рейсов из аэропорта Ханэда (международный аэропорт Токио) в Пекин всего семь.

Всего на территории Китая ранее врачи установили более 20 тыс. случаев коронавируса. От этого заболевания в стране скончались 426 человек. 632 человека выздоровели.