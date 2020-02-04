"В ночь с 4 на 5 февраля курс валют будет пересчитан, в связи с этим стоимость авиабилетов на международных направлениях вырастет на 3%. Пересчет будет осуществляться в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). То есть за основу будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую стороны", — рассказал он.

По данным Центробанка на 3 февраля, один евро стоит 70,79 рублей, доллар – 63,9 рубля.

По словам Горина, обычно IATA пересчитывает курс валют раз в неделю по вторникам, а новый курс начинает действовать со среды. "В первую очередь рост цен будет заметен на дальнемагистральных направлениях, то есть если сейчас забронирован билет стоимостью 69 тыс. рублей, то 5 февраля он будет стоить уже 71 тысячу. Поэтому сегодня у россиян, которые еще не оплатили свои авиабилеты, есть возможность приобрести их по старому курсу", — пояснил эксперт.

Горин также напомнил, что следующий пересчет валют произойдет 12 февраля по курсу доллара и евро на понедельник, 10 февраля.

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару.

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей. Ослабление рубля по отношению к доллару и евро связано с негативной динамикой мировых рынков. В центре внимания трейдеров остается вспышка коронавируса в Китае.