"Мы составили рейтинг российских авиаперевозчиков, которые в 2019 году предлагали лучшую цену на авиабилеты на популярных направлениях. В исследовании учитывались средние чеки на перелет из Москвы по наиболее востребованным направлениям внутри страны и за рубеж", — пояснил он.

Среди внутренних направлений эксперты рассматривали цены на перелеты из Москвы в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Уфу, Самару и Владикавказ.

По словам Дзениса, лидером рейтинга оказалась авиакомпания "Победа", стоимость билетов на внутренние рейсы была на 22,5% ниже, чем у других российских перевозчиков. "Путешественники приобретали авиабилеты по средней цене в 6,6 тыс. рублей. Также "Победа" предлагала лучшие цены на перелеты в такие популярные города, как Петербург (4,4 тыс. рублей), Минеральные Воды (5,8 тыс.), Калининград (7,48 тыс.) и Владикавказ (6 тыс. рублей)", — рассказал PR-директор Aviasales.

Он отметил, что схожий средний чек на внутренние рейсы в 2019 году был у авиакомпании Nordavia. Самые недорогие билеты у перевозчика из Москвы в Новосибирск (9,35 тыс. рублей) и Самару (3,9 тыс. рублей). Замыкает первую тройку рейтинга авиакомпания Rusline, средний чек на перелеты по России составил 7,3 тыс. рублей.

За ней следуют Red Wings со средним чеком 7,6 тыс. рублей, Nordwind (7,85 тыс.), "Якутия" (8,2 тыс.), авиакомпания "Россия" (8,4 тыс.), "Уральские авиалинии" (8,58 тыс.), UTair (8,65 тыс. рублей). Замыкает первую десятку компания S7, средний чек на внутренние перелеты составил 10,15 тыс. рублей, это на 17,4% больше, чем у перевозчика на девятом месте.

Одиннадцатое место заняла авиакомпания "Азимут" со средним чеком на перелеты по РФ – 10,37 тыс. рублей. Далее следуют "дочка" S7 Group Globus Airlines (10,5 тыс. рублей) и "Аэрофлот" (10,9 тыс. рублей).

Дзенис сообщил, что за границу в 2019 году было дешевле всего летать также лоукостером "Победа". Из зарубежных маршрутов учитывались рейсы в Ереван, Стамбул, Барселону, Рим, Милан, Ригу, Дубай, Ларнаку, Берлин, Анталью, Мюнхен и Тиват.

"Средний чек "Победы" составил 15,9 тыс. рублей, это на 22,7% ниже, чем у других перевозчиков. Наиболее недорогими направлениями у авиакомпании стали Рим (16,9 тыс. рублей), Милан (14,7 тыс.), Рига (8,85 тыс.), Берлин (10,7 тыс.) и Мюнхен (12,2 тыс.рублей)", — сказал эксперт.

Второе место в рейтинге российских авиаперевозчиков с лучшими ценами на билеты за рубеж заняла авиакомпания "Россия" со средним чеком 16,5 тыс. рублей, третье — Red Wings (18 тыс.), далее следуют UTair (18,5 тыс. рублей), Nordwind (20 тыс.), "Уральские авиалинии" (22,1 тыс.), S7 (26,6 тыс.). Восьмое место заняла авиакомпания "Аэрофлот" со средним чеком 27,1 тыс. рублей.