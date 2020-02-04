"Военные самолеты для эвакуации россиян из Китая будут садиться в аэропорту Улан-Удэ только для дозаправки. На карантин в столице Бурятии оставаться никто не будет", — сказал Цыденов журналистам во вторник.

Он отметил, что далее самолеты отправятся в центральные регионы страны.

"Мы смотрели варианты для карантина, но у нас таких специально приспособленных изолированных учреждений недостаточно. Поэтому такое количество людей будет вывозиться уже в центральную часть страны, и там Минздрав, Роспотребнадзор сделают все необходимые мероприятия для того, чтобы пройти карантин и не допустить каких-то неправильных ситуаций", — сказал Цыденов.