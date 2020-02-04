"Рейс отменен авиакомпанией по технической причине. Будет выполняться 5 февраля в 08:05 местного времени. Предварительное время задержки — 24 часа 55 минут", — говорится в сообщении.

Авиакомпания предоставила пассажирам прохладительные напитки, а также готова обеспечить их горячим питанием и гостиницей.

Как сообщалось, воздушное судно авиакомпании "Победа" краем основной правой стойки шасси выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы перед стартом, после чего самолет отбуксировали на стоянку. На борту находились 6 членов экипажа и 183 пассажира.

В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании уточнили, что самолет после начала движения на минимальной скорости лишь "сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия".

Аэропорт Уфы работает в штатном режиме.