"Военные самолеты для эвакуации россиян из Китая будут садиться в аэропорту Улан-Удэ только для дозаправки. На карантин в столице Бурятии оставаться никто не будет", — сказал Цыденов журналистам во вторник.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, в международном аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ идет подготовка к вылету военно-транспортных самолетов Ил-76 МД ВКС России в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса. Пять самолетов оборудовали под безопасное и комфортное размещение эвакуируемых граждан. В полете их будут сопровождать специалисты радиационной, химической и биологической защиты, военные медики, бортпроводники и специалисты в области вирусологии.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в провинции Хубэй находится немногим более 130 граждан РФ.